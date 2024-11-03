Atalanta'dan deplasmanda lidere çelme!

Atalanta, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Napoli'yi 3-0 mağlup etti.

Atalanta'dan deplasmanda lidere çelme!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2024 - 17:46

İtalya Serie A'nın 11. hafta maçında lider Napoli, sahasında Atalanta ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçı konuk ekip Atalanta 3-0'lık skorla kazandı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 10. ve 31. dakikalarda Ademola Lookman ile 90+3'te Mateo Retegui attı.

İKİNCİ KEZ MAĞLUP OLDU

Bu sonucun ardından ligde ikinci yenilgisini alan Napoli, 25 puanda kaldı. Atalanta ise 22 puana yükseldi.

Napoli, ligin bir sonraki haftasında Inter deplasmanına gidecek. Atalanta, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart deplasmanına konuk olacak ve ardından ligde Udinese'yi ağırlayacak.


Etiketler: #Ademola Lookman #napoli #Atalanta #İtalya Serie A

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