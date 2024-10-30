Lider Napoli, Milan'ı deplasmanda yendi!
Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Milan'ı 2-0 mağlup etti.
İtalya Serie A 10. hafta maçında Napoli, deplasmanda Milan ile karşılaştı. San Siro'da oynanan maçı Napoli, 2-0 kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Romelu Lukaku, 43. dakikada ise Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.
9 MAÇTA 9 GOLE KATKI
Milan'ın 47. dakikada Alvaro Morata ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Napoli formasını bu sezon 9 kez giyen Lukaku, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET
Napoli bu sonuçla birlikte ligde üst üste 5. galibiyetini aldı. Ligde istediği sonuçları alamayan Milan ise bu sezonki 3. mağlubiyetini yaşadı.
Napoli puanını 25'e çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. Milan ise 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Milan, Monza deplasmanına gidecek. Napoli ise Atalanta'yı ağırlayacak.
Etiketler: #napoli #milan #İtalya Serie A
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