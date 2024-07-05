Anlaşma şartları belli oldu: Galatasaray, Zaniolo'nun ayrılığını duyurdu!
Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'ya kiralandığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun İtalya temsilcisi Atalanta'ya kiralandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Atalanta ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
İtalyan ekibiyle yapılan anlaşmanın şartlarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Anlaşmaya göre Atalanta, şirketimize 6 milyon 400 bin Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15 milyon 500 bin Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2 milyon Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."
ATALANTA RESMEN AÇIKLADI
Öte yandan İtalya kulübü Atalanta, Nicolo Zaniolo'nun transferini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "İtalya'ya tekrar hoş geldin Nicolo" ifadeleri yer aldı.
Bentornato in Italia, benvenuto a Bergamo Nicolò ??— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 5, 2024
Welcome back to Italy, welcome to Bergamo Nicolò ????#Zaniolo | #GoAtalantaGo ???? pic.twitter.com/j84VM0Wgdf
Spor Haberleri
- Şenes Erzik'ten Merih Demiral tepkisi
- Galatasaray'da kritik genel kurul: Yetki istenecek!
- Galatasaray, Zaniolo'nun ayrılığını duyurdu!
- Servet Yardımcı'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi!
- A Milli Takım yarı final için sahaya çıkıyor!
- Portekiz ve Fransa çeyrek finalde karşı karşıya
- Almanya ve İspanya çeyrek finalde karşı karşıya!
- Merih Demiral'ın cezası belli oldu!
- Merih Demiral'ın cezası belli oldu!
- Beşiktaş ayrılığı açıkladı
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarın 'emekli maaşı' planı ortaya çıktı
- 'Öldün sen öldüüünnnn'
- Kırgızistan'da darbe girişimi!
- Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı
- Cem Yılmaz teknesini sattı: Fiyatı dikkat çekti
- Uçağa binmenin yeni kuralları resmen yasalaştı
- Sigara ve içkiye zam geldi! İşte yeni fiyatlar...
- Esad'la görüşme nerede olacak?
- Aşkta en tutkulu 5 burç
- ‘Baban hırsız mı FETÖ’cü mü?’