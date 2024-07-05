Anlaşma şartları belli oldu: Galatasaray, Zaniolo'nun ayrılığını duyurdu!

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'ya kiralandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2024 - 15:07
Anlaşma şartları belli oldu: Galatasaray, Zaniolo'nun ayrılığını duyurdu!
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Galatasaray Kulübü, futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun İtalya temsilcisi Atalanta'ya kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Atalanta ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

İtalyan ekibiyle yapılan anlaşmanın şartlarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşmaya göre Atalanta, şirketimize 6 milyon 400 bin Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15 milyon 500 bin Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2 milyon Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."

ATALANTA RESMEN AÇIKLADI

Öte yandan İtalya kulübü Atalanta, Nicolo Zaniolo'nun transferini duyurdu. 

Yapılan açıklamada, "İtalya'ya tekrar hoş geldin Nicolo" ifadeleri yer aldı.


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