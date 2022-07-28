Atalanta'dan Inter'e Merih Demiral yanıtı!
İtalya Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, Atalanta'da forma giyen Merih Demiral'ı transfer etmek istedi. Atalanta ise milli futbolcu ile ilgili kararını verdi.
Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Demiral'a Serie A devi Inter'in talip olduğu gündeme geldi.
INTER, MERİH DEMİRAL'I İSTİYOR
Çizme basınında yer alan habere göre; Inter, savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın, PSG'ye gitmesi durumuna karşın kadrosuna Merih Demiral'ı katacak. Bilindiği üzere Merih Demiral için Atalanta 20 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanarak sözleşme imzalamıştı.
ATALANTA, MERİH'İ BIRAKMAYACAK
Ancak; Atalanta ise Merih Demiral'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. Jose Palomino'nun sözleşmesinin askıya alınması sonrasında Demiral'ın Inter'e transfer olma ihtimalinin kalktığı belirtiliyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Milli futbolcu geçen sezon Atalanta formasıyla 42 resmi maçın 35'inde ilk 11'de yer aldı. 2984 dakika süre alan 24 yaşındaki milli oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.
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