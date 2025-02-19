Club Brugge, Atalanta'yı devirdi: Son 16 turuna kaldı!

Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Atalanta'yı 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Club Brugge, Atalanta'yı devirdi: Son 16 turuna kaldı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.02.2025 - 10:34

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Atalanta ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Bergamo Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla Club Brugge oldu.

Club Brugge, henüz 3. dakikada Chemsdine Talbi ile 1-0 öne geçti. Talbi, karşılaşmanın 27. dakikasında durumu 2-0 yaptı. Club Brugge, 45. dakikada Ferran Jutlga'nın golüyle Atalanta karşısında soyunma odasına 3-0 ile gitti.

Atalanta, ikinci yarının hemen başında Ademola Lookman ile durumu 3-1'e getirdi.

Atalanta'da golü atan Lookman, 61. dakikada kullandığı penaltıda ise kaleci Simon Mignolet'i geçemedi.

Atalanta'da Rafael Toloi, 87'de kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Club Brugge, Atalanta'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Atalanta karşısında sahasındaki ilk maçı da 2-1'lik skorla kazanan Club Brugge, bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Atalanta ise turnuvaya veda etti.

Club Brugge'nin Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi 21 Şubat günü çekilecek kuraların ardından belli olacak.


Etiketler: #club brugge #Atalanta #uefa şampiyonlar ligi

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