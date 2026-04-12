Ataşehir’de “adı” ile özleşen Ata Koşusu yapıldı

İstanbul’un yükselen spor merkezlerinden Ataşehir, hafta sonu atletizmin nabzını tuttu. Ataşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve artık kentin kimliğiyle özdeşleşmeye aday “Ata Koşusu”, yüzlerce yerli ve yabancı atletin yanı sıra 2-3 bine yaklaşan koşucunun katılımıyla büyük bir festivale dönüştü. Yarışın startını Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel verirken, organizasyona eşi Duygu Adıgüzel ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Özellikle çocuklar maratonuna gösterilen yoğun ilgi, etkinliğin sadece bir yarış değil, bir spor şöleni olduğunun altını çizdi.

Elit erkekler kategorisinde İspanyol atlet Adel Mechaal 29.32’lik derecesiyle zirveye çıkarken, Kenyalı Kiplangat 28.43 ile ikinci, milli atlet Abdülhalik Çağıran ise 30.15 ile üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Damla Çelik birinciliği elde ederken, Dilay Yıldızhan ikinci, Gamze Altuntaş üçüncü oldu. Yaş gruplarında da dikkat çekici performanslar sergilenirken, Adıgüzel’in 1.04.07’lik derecesiyle kendi kategorisinde yarışı tamamlaması organizasyona ayrı bir renk kattı.

Yarış sonrası konuşan Başkan Adıgüzel, Ata Koşusu’nun gelenekselleşeceğini vurgulayarak Ataşehir’i sporun ve sağlıklı yaşamın merkezi haline getirme hedefini yineledi. Modern parkurları, yüksek organizasyon kalitesi ve geniş katılımıyla Ataşehir, İstanbul’un spor vizyonuna güçlü bir imza atarken; bu yarış, kentin sadece finans ve yaşam merkezi değil, aynı zamanda bir “spor şehri” olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini bir kez daha gösterdi.