Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gol sesi çıkmadı!

Yayınlanma: 11.08.2024 - 21:53

Güncelleme: 11.08.2024 - 21:53

TFF 1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Amed SK karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Zorlu mücadelede Karagümrük'ün 2, Amed SK'nin 1 isabetli şutu golle sonuçlanmadı.

GOL SESİ ÇIKMADI

Bu sonucun ardından iki takım da lige 1'er puanla başlamış oldu.

Karagümrük, gelecek hafta Çorum ile karşılaşacak. Amed Sportif ise İstanbulspor'u ağırlayacak.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Kadir Sağlam, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Paoletti, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Emir Tintiş, Adnan Uğur, Tresor (Dk. 83 Berkay Vardar), Dovedan (Dk. 76 Ömer Faruk Gümüş), Camacho (Dk. 83 Çağatay Kurukalıp), Ahmet Sivri (Dk. 69 Emirhan Delibaş), Baran Demiroğlu (Dk. 69 Moraes)

Amed SK: Nurullah Aslan, Batuhan Tut, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Alberk Koç, N'Koulou, Cassubie, Lourenço (Dk. 53 Sinan Kurt), Çekdar Orhan, Ömer Bayram (Dk. 53 Oktay Aydın), Assombalonga

Sarı kartlar: Dk. 20 Mehmet Yeşil, Dk. 33 Cassubie (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 78 Adnan Uğur (Fatih Karagümrük)