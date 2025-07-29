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Atatürk’ün bakışından ilham alındı: Samsunspor’un 'Atatürk ve Karadeniz' temalı özel mavi forması büyük ilgi görüyor

Atatürk’ün bakışından ilham alındı: Samsunspor’un 'Atatürk ve Karadeniz' temalı özel mavi forması büyük ilgi görüyor

29.07.2025 12:38:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
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Atatürk’ün bakışından ilham alındı: Samsunspor’un 'Atatürk ve Karadeniz' temalı özel mavi forması büyük ilgi görüyor

Samsunspor’un resmi mağazalarında ve online satış platformlarında yer alan 2025/26 özel formasına taraftarlar büyük ilgi gösteriyor.

Samsunspor’un resmi mağazalarında ve online satış platformlarında yer alan spor giyim markası hummel tarafından tasarlanan mavi forma, tanıtımın hemen ardından büyük ilgi gördü. Taraftarlar sosyal medyada, “Sadece bir forma değil, bir duruş”, “Giydiğimiz onur” gibi ifadelerle yeni tasarımı destekledi. Forma tasarımı, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başardı.

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ATATÜRK’ÜN BAKIŞINDAN İLHAM ALINDI

Samsunspor’un yaptığı açıklamaya göre forma, “Karadeniz’in üzerinden ufka bakan mavi gözlerin ilhamıyla” tasarlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonu, kararlılığı ve umut dolu bakışları, mavi formanın ruhunu oluşturuyor. Tasarımda mavi tonları, Karadeniz’in derinliklerini ve Samsun’un tarihsel hafızasını temsil ederken; dalga desenleri, mücadele ruhunu simgeliyor.

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Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Samsunspor, 2025/26 sezonu forma koleksiyonuna tarihi bir anlam yükledi. Kulüp, “Atatürk ve Karadeniz” temalı özel mavi formasını kamuoyuyla paylaştı. Tanıtımın, 19 Mayıs 1919’un simgesel saati olan 19.19’da yapılması, formaya yüklenen anlamı daha da güçlü kıldı. Samsunspor’un 60. yılına özel hazırlanan bu forma, sadece bir spor ürünü değil, bir ulusun yeniden doğuşunun sembolü olarak nitelendiriliyor.

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