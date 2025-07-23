Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsunspor'dan Marius Mouandilmadji kararı!

Samsunspor'dan Marius Mouandilmadji kararı!

23.07.2025 17:37:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Samsunspor'dan Marius Mouandilmadji kararı!

Süper Lig ekibi Samsunspor, 27 yaşındaki Çadlı oyuncu Marius Mouandilmadji ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Samsunspor, 27 yaşındaki forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji ile 2028'e kadar sözleşme uzattıklarını açıkladı.

Yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek Samsunspor, dış transferlere hızla devam ederken, iç transferde de görüşmelere devam ediyor.

2028'E KADAR UZATILDI

Son olarak kadroda bulunan defans oyuncusu Soner Gönül ile sözleşme yenileyen Samsunspor, bu sefer Çadlı milli oyuncu Marius Mouandilmadji ile 2028'e kadar sözleşme uzattıklarını açıkladı. 2024-2025 sezonunda toplamda oynadığı 34 maçta 10 gol 4 asist yapan Mouandilmadji, bu istatistikler ile Samsunspor adına sezonun en skorer oyuncusu oldu.

Samsunspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise, "Bu sezonun en skorer ismi Marius Mouandilmadji, 2028'e kadar kırmızı-beyaz formamızla beraber bizimle olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi. 

İlgili Konular: #süper lig #samsunspor #Sözleşme

İlgili Haberler

Samsunspor 6 gollü hazırlık maçında berabere kaldı
Samsunspor 6 gollü hazırlık maçında berabere kaldı Süper Lig ekibi Samsunspor, Hollanda kampındaki hazırlık maçında SC Telstar ile 3-3 berabere kaldı.
Samsunspor Westerlo'ya mağlup oldu!
Samsunspor Westerlo'ya mağlup oldu! Süper Lig ekibi Samsunspor, hazırlık maçında karşılaştığı Westerlo'ya 3-1 mağlup oldu.
Samsunspor'dan Victor Nelsson açıklaması!
Samsunspor'dan Victor Nelsson açıklaması! Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, Galatasaray forması giyen Victor Nelsson için sarı-kırmızılı takımla görüşme yaptıklarını açıkladı.