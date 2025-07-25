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Samsunspor, "Atatürk ve Karadeniz" temalı mavi formasını tanıttı

Samsunspor, "Atatürk ve Karadeniz" temalı mavi formasını tanıttı

25.07.2025 12:17:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
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Samsunspor,

Samsunspor'un, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün göz rengi olan maviden ilham aldığı yeni forması 'Yol gösteren bir çift göz' moddosuyla görücüye çıktı.

Samsunspor, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün göz rengi olan maviden ilham alarak tasarladığı yeni forması saat: 19:19 görücüye çıktı.

Samsunspor Kulübü, saat 19:19'da yeni formasının tanıtımını yaptı.

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Mustafa Kemal Atatürk'ün göz rengi maviyle bağdaştırılan yeni forma, büyük beğeni aldı. Atatürk'ün göz rengi olan maviden ilham alarak tasarladığı yeni forma,  'Yol gösteren bir çift göz' moddosuyla tanıtıldı. 

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Karadeniz ekibinin yazılı açıklamasında, formanın "19 Mayıs 1919'da Karadeniz'in üzerinden ufka bakan mavi gözlerden ilham" aldığı belirtildi.

Yeni formanın Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışındaki kararlılığından esinlendiği aktarılan açıklamada, "Karadeniz'in dalgalarındaki hırçınlığı ve tekrar ayağa kalkan milletin ruhunu taşıyor. Bu forma, Türkiye'nin modern yüzünü temsil eden, 60. yıl koleksiyonumuzun özel parçası ve Amissos vizyonuyla şekillenen büyük bir yolculuğun simgesidir” ifadelerine yer verildi.

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