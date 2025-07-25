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Samsunspor’dan Atatürk temalı forma

Samsunspor’dan Atatürk temalı forma

25.07.2025 14:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Samsunspor’dan Atatürk temalı forma

Bu sezon ülkemizi Avrupa’da temsil edecek Türk futbolunun köklü kulüplerinden Samsunspor, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Karadeniz temalı yeni formasını tanıttı.

Dünyanın önde gelen spor giyim markalarından hummel, Avrupa’da Türkiye adına boy gösterecek olan Samsunspor’un, Mustafa Kemal Atatürk ve Karadeniz’den izler taşıyan yeni formasını taraftarların beğenisine sundu. 

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, “Samsunspor olarak biz, gücünü tarihinden alan bir kulübüz. Cumhuriyetin kuruluşunda şehrimizin taşıdığı tarihsel misyonun farkındayız. Hem ülkemizin hem de kulübümüzün temel değerlerine sahip çıkmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu sezon mücadele edeceğimiz Avrupa sahnesi, bu vizyoner yaklaşımımızın ve kararlılığımızın bizlere sunduğu önemli bir ödül niteliğindedir” dedi.

Yüksel sözlerini şöyle sürdürdü: “Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığımız güçle, Avrupa’da yalnızca bir futbol takımı olarak değil; aynı zamanda ülkemizin modern yüzü olarak yer almayı hedefliyoruz. Bu anlayışla, formamıza da özel bir anlam yükledik. O gözlerdeki kararlılığı, vizyonu ve umut dolu bakışı, yeni sezon formamızda yeniden canlandırmak istedik. Anlaştığımız ilk günden bu yana birlikte çok özel projelere imza attığımız hummel iş birliğiyle hazırladığımız mavi formamız, bu vizyonun ve değerlerimize bağlılığımızın güçlü bir yansımasıdır.”

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Hummel Türkiye ve Güney Bölgesi’nden sorumlu CEO’su Eduard Massier, “Hem Türkiye Cumhuriyeti’nin hem de hummel’in 100. yılı olan 2023 senesinde Samsunspor’la imzaladığımız anlaşma, bizleri çok mutlu eden bir hikâyeye dönüştü. hummel olarak, Samsunspor’un yükselişinde yanlarında bulunmak ve bu süreçte onlara destek olmak, bizler için de yeni maceraların kapısını aralamış oldu. Bu vesileyle bir kez daha Samsunspor yönetimini, teknik ekibini ve sporcularını sergiledikleri mücadele için kutlar, armalarımızın her zamanki gibi yan yana olacağı Avrupa serüvenlerinde de başarılar dilerim. Aynı zamanda Samsunspor olarak kurumsal yapılanmamızı şekillendiren Amisos Group ile futbolu yalnızca sahada oynanan bir oyun olarak değil; şehirle bütünleşen, sosyal etkisi yüksek bir kalkınma modeli olarak görüyoruz. Bu model; altyapı yatırımları, kadın ve genç futbolun desteklenmesi, akademik iş birlikleri, yerel kalkınmaya katkı sağlayan sosyal projeler ve çoklu kulüp sahipliği yapısı üzerine inşa edilmiştir” dedi.

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