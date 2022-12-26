Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıldönümü... Binlerce kişi Atatürk için koştu

26 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

Atletizm Federasyonu ve Ankara İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü eşgüdümünde Atatürk’ün 27 Aralık’ta Ankara’ya gelişinde ilk karşılama noktası olan Dikmen Keklikpınarı’nda 87. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı.

Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Tandoğan Meydanı güzergâhını izleyerek, Ankara Garı önünde sona eren koşuya, çok sayıda atlet katıldı.

Erkekler kategorisinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nde subay Hüseyin Can, kadınlar kategorisinde ise Sümeyye Erol birinci oldu. Saat 14.05’te başlayan koşu öncesi açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarışmaya bu yıl 3 binden fazla yarışmacının katıldığını söyledi.

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise Cumhuriyetin 100. yılında 10 bin kişinin katılımını sağlamak amacıyla şimdiden kayıtların açılacağını söyledi.