Athletic Bilbao, 3 puanı 3 golle aldı!

Yayınlanma: 23.09.2024 - 00:17

Güncelleme: 23.09.2024 - 00:17

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Athletic Bilbao, evinde Celta Vigo'yu konuk etti. San Mamés Stadyumu'ndaki maçta Athletic Bilbao maçı 3-1 kazandı.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 4 ve 39'da Gorka Guruzeta ile 80'de Alvaro Djalo attı. Celta Vigo'nun tek golünü ise 25'te penaltıdan Iago Aspas attı.

Athletic Bilbao, bu sonucun ardından ligde 7 maç sonunda 13 puana ulaştı. Celta Vigo ise 9 puanda kaldı.

İspanya La Lıga'nın bir sonraki haftasında Athletic Bilbao, evinde Sevilla'yı ağırlayacak. Celta Vigo evinde Atletico Madrid'i konuk edecek.