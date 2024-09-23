Athletic Bilbao, 3 puanı 3 golle aldı!

İspanya La Liga'da Athletic Bilbao, evinde Celta Vigo'yu 3-1 mağlup etti.

Athletic Bilbao, 3 puanı 3 golle aldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2024 - 00:17

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Athletic Bilbao, evinde Celta Vigo'yu konuk etti. San Mamés Stadyumu'ndaki maçta Athletic Bilbao maçı 3-1 kazandı.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 4 ve 39'da Gorka Guruzeta ile 80'de Alvaro Djalo attı. Celta Vigo'nun tek golünü ise 25'te penaltıdan Iago Aspas attı.

Athletic Bilbao, bu sonucun ardından ligde 7 maç sonunda 13 puana ulaştı. Celta Vigo ise 9 puanda kaldı. 

İspanya La Lıga'nın bir sonraki haftasında Athletic Bilbao, evinde Sevilla'yı ağırlayacak. Celta Vigo evinde Atletico Madrid'i konuk edecek.


Etiketler: #Athletic Bilbao #celta vigo #la liga

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