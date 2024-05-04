Athletic Bilbao, Williams kardeşlerle kazandı!
La Liga 34. hafta maçında Athletic Bilbao, deplasmanda Getafe'yi 2-0 mağlup etti. Bilbao'da 2 gol atan Inaki Williams'ın gollerinin asistini kardeşi Nico Williams yaptı.
La Liga 34. hafta maçında Athletic Bilbao, deplasmanda Getafe ile karşılaştı. Estadio Coliseum'da oynanan maçı Bilbao 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 27 ve 51. dakikalarda Inaki Williams kaydetti. Inaki'nin gollerinin asistini ise kardeşi Nico Williams yaptı.
Bilbao'da Yeray Lopez ve Aitor Paredes kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekip maçı 9 kişi tamamladı.
Getafe'de Mason Greenwood 88. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.
Alınan bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao puanını 61'e çıkardı ve Avrupa yolunda önemli bir galibyet aldı. Getafe ise 43 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bilbao, Osasuna ile oynayacak. Getafe ise Cadiz ile karşılaşacak.
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