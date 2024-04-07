İspanya Kral Kupası 40 yıl sonra Athletic Bilbao'nun!
Athletic Bilbao, İspanya Kral Kupası finalinde karşılaştığı Real Mallorca'yı penaltı atışlarında mağlup ederek zafere ulaşan takım oldu.
İspanya Kral Kupası finalinde Athletic Bilbao ile Real Mallorca karşı karşıya geldi. Sevilla Olimpiyat Stadyumu La Cartuja'da oynanan finali penaltı atışları sonucunda Athletic Bilbao kazandı.
Real Mallorca, 21. dakikada Daniel Rodriguez'in golüyle öne geçti. Athletic Bilbao, 50. dakikada Oihan Sancet'in golüyle eşitliği sağladı.
KAZANANI PENALTILAR BELİRLEDİ
Maçın son bölümünde ve uzatma devrelerinde Athletic Bilbao, mücadeleyi tek kaleye çevirdi. Mallorca savunması başarılı müdahaleleriyle Athletic Bilbao'ya gol şansı vermedi. Zaman zaman kontratak şansları bulan Mallorca, Athletic Bilbao kalecisi Agirrezebala'yı geçemedi.
Seri penaltı atışlarında Athletic Bilbaolu 4 futbolcu ağları havalandırırken, Real Mallorca'da Vedat Muriç attı ancak Morlanes ve Radonjic penaltı atışından faydalanamadı.
Athletic Bilbao, penaltı atışlarını 4-2 kazandı ve 40 yılın ardından İspanya Kral Kupası'nı kazandı.
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