Barcelona, Bilbao'yu puansız gönderdi
Barcelona, Athletic Bilbao'yu Lamine Yamal ve Robert Lewandowski'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 2. haftasında Barcelona, Athletic Bilbao'yu konuk etti. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'da oynanan maçı ev sahibi takım 2-1 kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Lamine Yamal ve 75. dakikada Robert Lewandowski attı. Athletic Bilbao'nun tek golü 42. dakikada penaltıdan Ohian Sancet'ten geldi.
Hansi Flick'in takımı bu sonuçla ligde 2'de 2 yaparken 6 puanla 2. sırada yer aldı. Bilbao ise 1 puanla 15. basamakta bulunuyor.
Barcelona, La Liga'da gelecek hafta Rayo Vallecano'ya konuk olacak; Athletic Bilbao ise Valencia'yı misafir edecek.
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