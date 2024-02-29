Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
İspanya Kral Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.
ATHLETİC BİLBAO - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
San Mames Barria Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
ATHLETİC BİLBAO - ATLETİCO MADRİD HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Munuera'nın yöneteceği karşılaşma TİVİBU SPOR 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid'in sahasında oynanan ilk maç 1-0'lık Athletic Bilbao üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
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