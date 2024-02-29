Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 13:26
Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya Kral Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. 

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

ATHLETİC BİLBAO - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

San Mames Barria Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

ATHLETİC BİLBAO - ATLETİCO MADRİD HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jose Munuera'nın yöneteceği karşılaşma TİVİBU SPOR 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid'in sahasında oynanan ilk maç 1-0'lık Athletic Bilbao üstünlüğüyle tamamlanmıştı.  


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