Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 25. heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez'in yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Ernesto Valverde'nin takımı Athletic Bilbao'ya konuk olacak.
ATHLETIC BILBAO - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
San Mames Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ATHLETIC BILBAO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona, ligde oynadığı son maçta kendi evinde konuk ettiği Valencia'yı 1-0 mağlup etmişti.
Athletic Bilbao ise Rayo Vallecano deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
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