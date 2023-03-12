Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 15:10
Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 25. heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez'in yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Ernesto Valverde'nin takımı Athletic Bilbao'ya konuk olacak.

ATHLETIC BILBAO - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

San Mames Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ATHLETIC BILBAO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona, ligde oynadığı son maçta kendi evinde konuk ettiği Valencia'yı 1-0 mağlup etmişti.

Athletic Bilbao ise Rayo Vallecano deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.


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