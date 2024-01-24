Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
İspanya Kral Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.
ATHLETİC BİLBAO - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
San Mames Barria Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
ATHLETİC BİLBAO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Martinez'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona, bir önceki turda Unionistas deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Athletic Bilbao ise kendi sahasında ağırladığı Alaves'i 2-0 mağlup etmişti.
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