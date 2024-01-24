Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:54
Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya Kral Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

ATHLETİC BİLBAO - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

San Mames Barria Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

ATHLETİC BİLBAO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jose Martinez'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona, bir önceki turda Unionistas deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Athletic Bilbao ise kendi sahasında ağırladığı Alaves'i 2-0 mağlup etmişti.


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