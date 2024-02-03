Athletic Bilbao gol oldu yağdı!

La Liga 23. hafta maçında Athletic Bilbao, sahasında Mallorca'yı 4-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 09:23
Athletic Bilbao gol oldu yağdı!
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La Liga 23. hafta maçında Athletic Bilbao ile Mallorca karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Athletic Biibao sahasında 4-0 kazandı.

Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 3 ve 16. dakikada Yuri, 62. dakikada Gorka Guruzeta ve 89. dakikada Iker Muniain kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Ahtletic Bilbao, puanını 45 yaptı. Mallorca ise 20 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Bilbao, Almeria deplasmanına gidecek. Mallorca, sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.


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