Athletic Bilbao gol oldu yağdı!
La Liga 23. hafta maçında Athletic Bilbao, sahasında Mallorca'yı 4-0 mağlup etti.
La Liga 23. hafta maçında Athletic Bilbao ile Mallorca karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Athletic Biibao sahasında 4-0 kazandı.
Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 3 ve 16. dakikada Yuri, 62. dakikada Gorka Guruzeta ve 89. dakikada Iker Muniain kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ahtletic Bilbao, puanını 45 yaptı. Mallorca ise 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Bilbao, Almeria deplasmanına gidecek. Mallorca, sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafize Gaye Erkan istifa etti!
- Erdoğan'ı üzecek anket paylaşıldı
- Vurduktan sonra kızını aramış!
- Defne adayı belirlendi!
- Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu!
- Milyonlarca emekli merakla bekliyordu!
- Kiloları nedeniyle hedef alınan diyetisyenden açıklama
- Yeniden Refah'ın İstanbul kararı belli oldu: Aday çıkara
- Enver Aysever serbest bırakıldı: İlk açıklama geldi!
- 103 belediye başkanı adayı daha duyuruldu