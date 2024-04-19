Athletic Bilbao - Granada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Athletic Bilbao, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında kendi sahasında Granada ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 13:14
Athletic Bilbao - Granada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ernesto Valverde yönetimindeki Athletic Bilbao, kendi sahasında José Ramón Sandoval'ın ekibi Granada ile karşı karşıya gelecek.

ATHLETİC BİLBAO - GRANADA MAÇI SAAT KAÇTA?

San Mamés Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ATHLETİC BİLBAO - GRANADA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Javier Iglesias Villanueva'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Athletic Bilbao ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Villarreal ile 1-1 berabere kalmıştı.

Granada ise kendi sahasında ağırladığı Alaves'i 2-0 mağlup etmişti.


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