Athletic Bilbao - Granada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Athletic Bilbao, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında kendi sahasında Granada ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ernesto Valverde yönetimindeki Athletic Bilbao, kendi sahasında José Ramón Sandoval'ın ekibi Granada ile karşı karşıya gelecek.
ATHLETİC BİLBAO - GRANADA MAÇI SAAT KAÇTA?
San Mamés Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ATHLETİC BİLBAO - GRANADA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Javier Iglesias Villanueva'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Athletic Bilbao ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Villarreal ile 1-1 berabere kalmıştı.
Granada ise kendi sahasında ağırladığı Alaves'i 2-0 mağlup etmişti.
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