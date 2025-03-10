Athletic Bilbao kendi evinde Mallorca'ya takıldı!
Athletic Bilbao, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Real Mallorca ile 1-1 berabere kaldı.
İspanya La Liga'nın 27. haftasında Athletic Bilbao ile Real Mallorca karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Mallorca, 56. dakikada Antonio Raillo ile öne geçti. Athletic Bilbao, 58. dakikada Nico Williams ile skoru eşitledi.
MALLORCA SERİYE BAĞLADI
Son 2 maçta 5 puan bırakan Athletic Bilbao, puanını 49 yaptı. Üst üste 3. beraberliğini alan Mallorca ise 37 puanla ilk 6 takibini sürdürdü.
Athletic Bilbao, gelecek hafta Sevilla deplasmanına gidecek. Mallorca ise sahasında Espanyol'u ağırlayacak.
Etiketler: #Athletic Bilbao #Nico Williams #Mallorca #la liga
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