Athletic Bilbao kendi evinde Mallorca'ya takıldı!

Athletic Bilbao, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Real Mallorca ile 1-1 berabere kaldı.

Athletic Bilbao kendi evinde Mallorca'ya takıldı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 00:22

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Athletic Bilbao ile Real Mallorca karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Mallorca, 56. dakikada Antonio Raillo ile öne geçti. Athletic Bilbao, 58. dakikada Nico Williams ile skoru eşitledi.

MALLORCA SERİYE BAĞLADI

Son 2 maçta 5 puan bırakan Athletic Bilbao, puanını 49 yaptı. Üst üste 3. beraberliğini alan Mallorca ise 37 puanla ilk 6 takibini sürdürdü.

Athletic Bilbao, gelecek hafta Sevilla deplasmanına gidecek. Mallorca ise sahasında Espanyol'u ağırlayacak.


Etiketler: #Athletic Bilbao #Nico Williams #Mallorca #la liga

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