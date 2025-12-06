Cumhuriyet Gazetesi Logo
Athletic Bilbao maçında sonradan oyuna girmişti... Xabi Alonso'dan Arda Güler sorusuna cevap

Athletic Bilbao maçında sonradan oyuna girmişti... Xabi Alonso'dan Arda Güler sorusuna cevap

6.12.2025 17:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Athletic Bilbao maçında sonradan oyuna girmişti... Xabi Alonso'dan Arda Güler sorusuna cevap

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Celta Vigo'yu konuk edecekleri maç öncesinde açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı son Athletic maçında yedek başlattığı Arda Güler ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Real Madrid, LaLiga'nın 15. haftasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Eflatun-beyazlılarda teknik direktör Xabi Alonso yarın (7 Aralık) oynanacak karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, Athletic maçına yedek başlattığı Arda Güler'in performansıyla ilgili soruya da cevap verdi. 

Alonso'nun Arda Güler'le ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Takımın ihtiyaçlarına göre oyunu farklı yüksekliklerde oynama ve etkisini farklı derecelerde gösterme yeteneğine sahip. Oyunu yönlendirmeyi biliyor ve aynı zamanda kilit pası da verebiliyor.

Hatta ceza sahasına geç koşularla da girebiliyor. Etrafındaki duruma göre uyum sağlayabiliyor. Bu özelliği takımın taktiklerine esneklik katıyor. Ama hala gelişiyor ve ona yatırım yapmamız gerekiyor; Kulüpler Dünya Kupası’nda da söylediğim gibi, çünkü o farklı bir oyuncu."

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #Xabi Alonso

İlgili Haberler

Athletic Bilbao maçında kesik yemişti... Xabi Alonso'dan maç sonu Arda Güler sorusuna cevap!
Athletic Bilbao maçında kesik yemişti... Xabi Alonso'dan maç sonu Arda Güler sorusuna cevap! Real Madrid'in Athletic Bilbao'yu deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayamayan Arda Güler, 5 maç sonra yedek kaldı. Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso basın toplantısında, Arda Güler'in neden forma giymediğini açıkladı.
Real Madrid'de ortalık karıştı... Xabi Alonso'ya Arda Güler eleştirisi!
Real Madrid'de ortalık karıştı... Xabi Alonso'ya Arda Güler eleştirisi! İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Girona ile 1-1 berabere kaldı. Real Madrid'in İspanyol çalıştırıcısı Xabi Alonso'ya geride kapatılan ilk yarının sonunda Arda Güler'i çıkartarak, genç yıldızı taraftarın önüne attığı eleştirileri yapıldı.
Xabi Alonso'dan Arda Güler eleştirilerine yanıt: 'Barcelona ve Valencia maçından sonra...'
Xabi Alonso'dan Arda Güler eleştirilerine yanıt: 'Barcelona ve Valencia maçından sonra...' İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in teknik direktörü Xabi Alonso, Jude Bellingham ile Arda Güler'in uyumsuz olduğu iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.