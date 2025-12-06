Athletic Bilbao maçında sonradan oyuna girmişti... Xabi Alonso'dan Arda Güler sorusuna cevap

Real Madrid, LaLiga'nın 15. haftasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Eflatun-beyazlılarda teknik direktör Xabi Alonso yarın (7 Aralık) oynanacak karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, Athletic maçına yedek başlattığı Arda Güler'in performansıyla ilgili soruya da cevap verdi.

Alonso'nun Arda Güler'le ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Takımın ihtiyaçlarına göre oyunu farklı yüksekliklerde oynama ve etkisini farklı derecelerde gösterme yeteneğine sahip. Oyunu yönlendirmeyi biliyor ve aynı zamanda kilit pası da verebiliyor.

Hatta ceza sahasına geç koşularla da girebiliyor. Etrafındaki duruma göre uyum sağlayabiliyor. Bu özelliği takımın taktiklerine esneklik katıyor. Ama hala gelişiyor ve ona yatırım yapmamız gerekiyor; Kulüpler Dünya Kupası’nda da söylediğim gibi, çünkü o farklı bir oyuncu."