Real Madrid'de ortalık karıştı... Xabi Alonso'ya Arda Güler eleştirisi!

1.12.2025 10:17:00
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Girona ile 1-1 berabere kaldı. Real Madrid'in İspanyol çalıştırıcısı Xabi Alonso'ya geride kapatılan ilk yarının sonunda Arda Güler'i çıkartarak, genç yıldızı taraftarın önüne attığı eleştirileri yapıldı.

Real Madrid'de bir süredir Xabi Alonso'nun varlığı tartışma konusu.

İspanyol çalıştırıcının performansına kimi çevreler tepki gösterirken, Girona beraberliği sonrası bu eleştiriler yüksek sesle yapılmaya başlandı. Liderliğin Barcelona'ya kaptırıldığı maçta Arda Güler, 1-0 geride kapatılan ilk 45 dakikanın sonunda oyundan alındı.

NTV Spor'da yer alan habere göre; sosyal medyada bazı taraftarlar Alonso'nun Arda Güler'in oyundan çıkararak geriye düşmelerinin suçlusu ilan ettiğini belirtti ve İspanyol çalıştırıcıya yüklendi.

Ayrıca bazı taraftarların da Arda Güler'in son 11 maçta hiç gol katkısı verememesini eleştirdiği görüldü. Genç yıldız bu 11 maçta 4 asist yapma başarısı göstermişti.

İspanyol basınından Diario'da yer alan haberde ise Alonso'nun geride kapatılan ilk yarının sorumlusu olarak Arda Güler'i göstermeye çalıştığını iddia eden taraftarların aksine, değişiklikle ilgili, "Türk orta saha oyuncusu, pozisyonunda beklenen performansı gösteremedi. Ortaları hedefine ulaşamadı ve oyun kurma konusunda takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmakta zorlandı. Real Madrid, sahanın ortasında bu oyuncudan daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Xabi Alonso bunu fark etti ve devre arasında onu değiştirerek Camavinga'yı oyuna aldı" ifadeleri kullanıldı.

