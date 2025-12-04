Athletic Bilbao maçında kesik yemişti... Xabi Alonso'dan maç sonu Arda Güler sorusuna cevap!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Real Madrid'in Athletic Bilbao'yu deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayamayan Arda Güler, 5 maç sonra yedek kaldı. Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso basın toplantısında, Arda Güler'in neden forma giymediğini açıkladı.

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, LaLiga'nın 15. haftasında Athletic Bilbao ile deplasmanda karşı karşıya geldi. San Mames Stadyumu'nda oynanan maçtan 3-0 galip ayrılan Real'in golleri Kylian Mbappe (2) ve Eduardo Camavinga'dan geldi.

ARDA GÜLER 5 MAÇ SONRA YEDEK KALDI

Real bu galibiyetle puanını 36'ya çıkardı ve ikinci sırada yer aldı. 20 puanda kalan Bilbao ise 8. basamakta bulunuyor.

Öte yandan LaLiga'da 5 maç sonra yedek kalan Arda Güler, 69. dakikada Camavinga'nın yerine oyuna girdi.

XABI ALONSO'DAN ARDA GÜLER SORUSUNA YANIT

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, Arda'nın neden forma giymediğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, "Camavinga geldi, Güler gitti. Türk oyuncu Bellingham ile uyumsuz mu?" sorusunu "Elbette Jude ile uyumlu. Üst üste üç maç oynamıştı ve biz de üç günde bir oynuyoruz. Bu, sadece bugünkü maç için verilmiş bir karardı" diyerek yanıtladı.

SOYUNMA ODASINDA XABI ALONSO COŞKUSU

Bu arada Xabi Alonso, Bilbao deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından coşkulu tavırlarıyla dikkat çekti. Son dönemde alınan kötü sonuçlar sonrası İspanyol basınında, Real Madrid'deki geleceğine şüpheli gözlerle bakılan Alonso, Bilbao zaferinin ardından San Mames Stadı'nın soyunma odasında futbolcularına yönelik bir konuşma yaptı.

Defensa Central'in haberine göre; Xabi Alonso, oyuncularına defalarca bağırarak seslendi ve "Sevdiğim takım bu, bugünkü performansınız için hepinize teşekkür ederim, kahretsin!" diyerek öğrencilerini alkışladı.

