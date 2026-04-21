Athletic Bilbao'ya tek gol yetti: İki maçlık hasreti sona erdi!

Athletic Bilbao'ya tek gol yetti: İki maçlık hasreti sona erdi!

21.04.2026 22:33:00
Cumhuriyet Spor
Athletic Bilbao'ya tek gol yetti: İki maçlık hasreti sona erdi!

Athletic Bilbao, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Athletic Bilbao ile Osasuna karşı karşıya geldi. Estadio San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 1-0'lık skorla kazandı.

Maçı Bilbao'ya kazandıran golü 16. dakikada Gorka Guruzeta kaydetti.

OSASUNA PENALTI KAÇIRDI

Osasuna, 57. dakikada Ante Budimir ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Athletic Bilbao'da Mikel Juaregizar, 90+1. dakikada kırmızı kart gördü.

İKİ MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ

2 maç sonra kazanan Athletic Bilbao, puanını 41 yaptı ve Avrupa kupaları için umudunu diri tuttu.

Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Osasuna ise 39 puanda kaldı.

Athletic Bilbao, gelecek hafta Atletico Madrid'e konuk olacak. Osasuna ise evinde Sevilla'yı ağırlayacak.

İlgili Haberler

Galatasaray HDI Sigorta'yı mağlup eden Ziraat Bankkart final serisinde öne geçti!
Galatasaray HDI Sigorta'yı mağlup eden Ziraat Bankkart final serisinde öne geçti! Ziraat Bankkart, Voleybol Efeler Ligi final serisi ilk maçında karşılaştığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Real Mallorca ile Valencia yenişemedi!
Real Mallorca ile Valencia yenişemedi! Real Mallorca, ispanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Valencia ile 1-1 berabere kaldı.
Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonu oldu!
Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonu oldu! Milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.