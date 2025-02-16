Athletic Bilbao'nun yenilmezlik serisi 15 maça çıktı!

Espanyol, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında kendi sahasında ağırladığı Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.

Athletic Bilbao'nun yenilmezlik serisi 15 maça çıktı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 18:48

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Espanyol ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. 

RCDE Stadyumu'nda oynanan maçta Espanyol ile Athletic Bilbao 1-1 berabere kaldı.

15 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ 

Espanyol'un golü 62. dakikada Roberto Fernandez'den gelirken eşitlik golü, 77. dakikada Ohian Sancet'ten geldi. 

Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao'nun ligdeki yenilmezlik serisi 15 maça çıktı. İspanyol ekip bu süreçte 8 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.


Etiketler: #espanyol #Athletic Bilbao #la liga

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