Atiba Hutchinson Dünya Kupası'nda tarihe geçecek!
Beşiktaş'ın 39 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, Kanada'nın 26 kişilik Dünya Kupası kafilesinde kendine yer buldu. Deneyimli oyuncu böylece turnuvada boy gösterecek en yaşlı futbolcu olacak.
Kanada Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu. F Grubu'nda Belçika, Fas ve Hırvatistan ile mücadele edecek Kanada'nın kadrosunda Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson da yer aldı.
Teknik direktör John Herdman'ın açıkladığı 26 kişilik kadroda 29 yaşındaki Atiba Hutchinson'ın yanı sıra eski Beşiktaşlı Cyle Larin ve Hatayspor forması giyen Samuel Adekugbe de yer aldı.
TARİHE GEÇECEK
Kanada en son Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti. Katar'a gidecek kadrodaki isimlerden sadece 1983 doğumlu Atiba Hutchinson, o turnuva sırasında dünyaya gelmişti.
97 kezle Kanada Milli Takımının en çok formasını giyen Atiba Hutchinson, 2022 Dünya Kupası'nın da en yaşlı futbolcusu olacak.
Atiba'dan sonra en yaşlı futbolcu unvanını ise Pepe elinde bulunduruyor. Yolu Beşiktaş'tan geçen isimlerden Pepe 39 yaşında. Ancak ay farkıyla Atiba'nın ardından ikinci sırada yer aldı.
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