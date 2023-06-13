Atiba Hutchinson futbolu bıraktı
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile sözleşmesi biten 40 yaşındaki Atiba Hutchinson futbolu bırakma kararı aldı.
2013'ten bu yana Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson geleceğiyle ilgili kararını verdi.
The Athletic'in haberine göre, Kanadalı orta saha futbolu bırakma kararı aldı.
40 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile sözleşmesi bitmiş Süper ligin son haftasında oynanan Konyaspor maçı sonrası taraftarlarla vedalaşmıştı.
10 SEZONDA 5 KUPA
Kanadalı orta saha, siyah-beyazlı takımda geçirdiği 10 sezonluk kariyerinde 3 şampiyonluk, birer TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası zaferi yaşadı.
Beşiktaş formasıyla 334 maça çıkan Atiba, toplam 27 gol 37 asist kaydetti.
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