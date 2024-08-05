Enes Başar'dan muhteşem geri dönüş: Paris 2024'te son 16 turuna yükseldi!

Enes Başar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 60 kilo grekoromen stilde karşılaştığı Sırp rakibi Georgij Tibilov'u 7-0 geriden gelerek 8-7 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2024 - 16:40
Enes Başar'dan muhteşem geri dönüş: Paris 2024'te son 16 turuna yükseldi!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakaları bugün başladı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda milli sporcu Enes Başar, erkekler 60 kilo grekoromen stilde mindere çıktı.

ENES BAŞAR'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Sırp güreşçi Georgij Tibilov ile karşı karşıya gelen Enes Başar, ilk yarısını 7-0 geride kapattığı müsabakadan 8-7'lik galibiyetle ayrılarak son 16 turuna yükseldi.

Milli güreşçi, son 16 turunda bugün Romanyalı Razvan Arnaut ile karşı karşıya gelecek.


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