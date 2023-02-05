Atilla Karaoğlan, 9. kez Fenerbahçe maçı yönetecek

Hakem Atilla Karaoğlan, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor müsabakasıyla 7 hafta sonra görev aldı. Karaoğlan, bu maçla ligde 9. kez sarı-lacivertlilerin maçında düdük çalacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 13:15
Atilla Karaoğlan, 9. kez Fenerbahçe maçı yönetecek
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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasındaki Fenerbahçe ile Konyaspor arasında yarın oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. 

Süper Lig’de 7 haftadır görev verilmeyen hakem Karaoğlan, bu maçla birlikte dönmüş olacak. Ümraniyespor mücadelesiyle Atilla Karaoğlan, 9. kez sarı-lacivertlilerin karşılaşmasında düdük çalacak. Karaoğlan’ın yönettiği karşılaşmalarda Fenerbahçe 6 galibiyet alırken, 1 de kez kaybetti, 1 maç ise berabere sona erdi. 

Öte yandan ligin 15. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş müsabakasında görev alan Atilla Karaoğlan’ın maç içinde VAR ile olan konuşmaları açıklanmış, ardından hakem Karaoğlan’ın uzun süre maç alamayacağı TFF tarafından duyurulmuştu. 

Atilla Karaoğlan’ın yönettiği Fenerbahçe maçları şu şekilde: 

12 Haziran 2020 

Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 1 

18 Ekim 2020 

Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 3 

3 Ekim 2021 

Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 

13 Aralık 2021 

Gaziantep: 3 - Fenerbahçe: 2 

15 Ocak 2022 

Antalyaspor: 1 - Fenerbahçe: 1 

2 Nisan 2022 

Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 2 

10 Nisan 2022 

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 

9 Ekim 2022 

Fenerbahçe: 5 - Karagümrük: 4 


Spor Toto Süper Lig fenerbahçe konyaspor Atilla Karaoğlan

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