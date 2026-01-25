Cumhuriyet Gazetesi Logo
Atletico Madrd 3 puanı Alexander Sörloth ve Thiago Almada ile kaptı!

Atletico Madrd 3 puanı Alexander Sörloth ve Thiago Almada ile kaptı!

25.01.2026 18:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Atletico Madrd 3 puanı Alexander Sörloth ve Thiago Almada ile kaptı!

Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında kendi sahasında ağırladığı Mallorca'yı 3-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Atletico Madrid, sahasında Mallorca ile karşı karşıya geldi. Atletico Madrid, Metropolitano'da oynanan maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Alexander Sörloth, 75. dakikada kendi kalesine David Lopez Guijarro ve 87. dakikada Thiago Almada kaydetti.

ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Atletico Madrid'de mücadeleye ilk 11'de başlayan ve ilk golü atan Sörloth, 72 dakika sahada kaldı. 72'de oyuna dahil olan Thiago Almada ise takımının son golünü attı. Mallorca'da ise Vedat Muriç, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Atletico Madrid, 44 puana yükseldi. Ligde bir hafta aradan sonra kaybeden Mallorca, 21 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Atletico Madrid, Levante deplasmanına gidecek. Mallorca, sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.

İlgili Konular: #la liga #Mallorca #atletico madrid

İlgili Haberler

Real Madrid taraftarından Arda Güler tepkisi: 'Onu oyundan çıkarıyorlar çünkü...'
Real Madrid taraftarından Arda Güler tepkisi: 'Onu oyundan çıkarıyorlar çünkü...' İspanya LaLiga'da Real Madrid'in Villarreal'i 2-0 mağlup ettiği maçta Arda Güler'in oyundan alınmasına taraftarlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. İspanyol basını ise Arda Güler'le ilgili değerlendirmelerinde övgü dolu ifadeler kullandı.
Real Madrid, Villarreal deplasmanını kayıpsız geçti
Real Madrid, Villarreal deplasmanını kayıpsız geçti Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta Real Madrid, Kylian Mbappe'nin golleriyle Villarreal'i 2-0 yendi.
Atletico Madrid maçının ardından... Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri açıklandı
Atletico Madrid maçının ardından... Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri açıklandı Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalmasının ardından yüzde 99 ihtimalle son 16 için play-off oynamayı garantiledi. Galatasaray'ın play-off turunda karşılaşabileceği muhtemel rakipler duyuruldu.