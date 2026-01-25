Cumhuriyet Gazetesi Logo
Real Madrid, Villarreal deplasmanını kayıpsız geçti

25.01.2026 09:22:00
Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta Real Madrid, Kylian Mbappe'nin golleriyle Villarreal'i 2-0 yendi.

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 21. haftasında Villarreal'e konuk oldu. La Ceramica Stadyumu'nda oynanan maç 2-0 misafir takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarısı golsüz geçilen müsabakada Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 47 ve 90+4. dakikalarda Kylian Mbappe attı. İkinci golü penaltıdan atan Mbappe, "Panenka" vuruşuyla topu filelere yolladı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 80. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

20. dakikada iki rakibinin arasından slalom yaparak çıkan Arda, Villarreal ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti ancak Luiz Junior'ı geçemedi.

Real bu galibiyetle puanını 51'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 41 puanlı Villarreal ise 3. basamakta yer alıyor.

