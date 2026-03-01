Atletico Madrid, 3 puanı 90+4'te aldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.03.2026 09:23:00
İspanya LaLiga'da Atletico Madrid, Real Oviedo'yu Julian Alvarez'in 90+4'teki golüyle 1-0 mağlup ederek deplasmanda 3 maç sonra kazandı.

LaLiga'da 26. hafta mücadelesinde Real Oviedo ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Bu maç öncesinde ligde deplasmanda oynadığı son 3 maçta kazanamayan Atletico Madrid kötü seriyi Real Oviedo karşısında bitirdi.

Golsüz geçilen ilk yarının ardından karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bir bölümünde de iki takım skor üretemedi.

Karşılaşmanın son dakikalarına 0-0'la girilirken Atletico Madrid, galibiyet golünü 90+4'te Julian Alvarez'le buldu. Maçı 1-0 kazanan Atletico Madrid puanını 51 yaptı, Real Oviedo ise 17 puanda kaldı.

DEPLASMANDA 3 MAÇ SONRA KAZANDI

Atletico Madridi ligde deplasmanda 3 maç sonra galip geldi.

Diego Simeone'nin ekibi bu maç öncesinde deplasmanda oynadığı maçlarda Rayo Vallecano'ya mağlup olmmuş, Levante ve Real Sociedad'la berabere kalmıştı.

