Atletico Madrid, 3 puanı 90+4'te aldı!

LaLiga'da 26. hafta mücadelesinde Real Oviedo ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Bu maç öncesinde ligde deplasmanda oynadığı son 3 maçta kazanamayan Atletico Madrid kötü seriyi Real Oviedo karşısında bitirdi.
Golsüz geçilen ilk yarının ardından karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bir bölümünde de iki takım skor üretemedi.
Karşılaşmanın son dakikalarına 0-0'la girilirken Atletico Madrid, galibiyet golünü 90+4'te Julian Alvarez'le buldu. Maçı 1-0 kazanan Atletico Madrid puanını 51 yaptı, Real Oviedo ise 17 puanda kaldı.
DEPLASMANDA 3 MAÇ SONRA KAZANDI
Atletico Madridi ligde deplasmanda 3 maç sonra galip geldi.
Diego Simeone'nin ekibi bu maç öncesinde deplasmanda oynadığı maçlarda Rayo Vallecano'ya mağlup olmmuş, Levante ve Real Sociedad'la berabere kalmıştı.