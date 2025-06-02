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Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın sözleşmesini uzattı!

Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın sözleşmesini uzattı!

2.06.2025 16:27:00
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Cumhuriyet Spor
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Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın sözleşmesini uzattı!

Atletico Madrid, Antoine Griezmann ile 2027 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzaladı.

MLS ve Arabistan'dan teklifler alan Griezmann, bu teklifleri tercih etmek yerine Atletico Madrid'de kalmaya karar verdi. Atletico Madrid ve Fransız yıldız 2026/2027 sezonunun sonu için imza attılar.

Griezmann 197 gol ile Atletico Madrid tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Kendisi aynı zamanda 442 maçla kulüp tarihinde en çok forma giyen 8. oyuncu. 34 yaşındaki oyuncu, Atletico Madrid ile 1 Avrupa Lig'i, 1 Süper Kupa ve 1 adet İspanya Süper Kupası kazandı.

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Atletico Madrid ile toplamda 53 maça çıkan Griezmann, 16 gol atıp 9 asist yaparak 25 gole doğrudan katkı verdi.

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