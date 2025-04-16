Atletico Madrid'de Griezmann ile anlaşma!
Atletico Madrid, takımın yıldız ismi Antoine Griezmann ile 2027 yılına kadar sürecek yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.
Atletico Madrid'de Antoine Griezmann'ın geleceğindeki belirsizlik sona eriyor.
Relevo'da yer alan habere göre, Atletico Madrid ve Fransız futbolcu, yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.
Atletico Madrid ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Griezmann'ın 2027 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalamasının beklendiği belirtildi.
Atletico Madrid'de iki dönemde 435 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 197 gol attı ve 91 asist yaptı.
Etiketler: #Antoine Griezmann #atletico madrid #Sözleşme
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