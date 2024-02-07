Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı finali ilk maçında kendi sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 11:08
Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya Kral Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

ATLETİCO MADRİD - ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

ATLETİCO MADRİD - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro José Hernández'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid ile Athletic Bilbao arasında oynanacak Kral Kupası yarı finali ikinci maçı 29 Şubat tarihinde oynanacak.


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