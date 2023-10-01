Atletico Madrid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında kendi sahasında Cadiz'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da 8. hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Sergio Gonzalez Soriano'nun ekibi Cadiz ile karşı karşıya gelecek.
ATLETICO MADRID - CADIZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ATLETICO MADRID - CADIZ MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Javier Iglesias Villanueva'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Osasuna'yı 2-0 mağlup etmişti.
Cadiz ise kendi sahasında ağırladığı Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kalmıştı.
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