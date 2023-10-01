Atletico Madrid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 01.10.2023 - 15:33

Güncelleme: 01.10.2023 - 15:33

İspanya La Liga'da 8. hafta heyecanı yaşanıyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Sergio Gonzalez Soriano'nun ekibi Cadiz ile karşı karşıya gelecek.

ATLETICO MADRID - CADIZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.



ATLETICO MADRID - CADIZ MAÇI HANGİ KANALDA?



İspanyol hakem Javier Iglesias Villanueva'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Osasuna'yı 2-0 mağlup etmişti.

Cadiz ise kendi sahasında ağırladığı Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kalmıştı.