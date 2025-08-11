Atletico Madrid'den hücuma İtalyan takviye!

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, forvet hattına takviye yaptı.

İspanyol kulübü, Napoli forması giyen Giacomo Raspadori'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Atletico Madrid'in, transfer için Napoli'ye 22 milyon Euro bonservis ve 4 milyon Euro bonus ödeyeceği ifade edildi. 24 yaşındaki İtalyan futbolcunun Atletico Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

29 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Geçen sezon Napoli formasıyla 29 maça çıkan İtalyan yıldız, 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.