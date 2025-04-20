Atletico Madrid deplasmanda 90+3'te yıkıldı!
Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Las Palmas'a 1-0 mağlup oldu.
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Las Palmas'a konuk oldu.
Gran Canaria'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Las Palmas 90+3'te bulduğu gol ile 1-0 kazandı.
Las Palmas'a galibiyeti getiren golü Javier Munoz kaydetti.
3 MAÇ SONRA YENİLDİ
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 3 maç aranın ardından yenilerek 63 puanla 3. sırada yer aldı.
Las Palmas, aldığı galibiyet ile 32 puana ulaşarak küme düşme hattından çıktı ve 17 sırada yer aldı.
Gelecek hafta Atletico Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek.
Las Palmas, Athletic Bilbao deplasmanında olacak.
Etiketler: #atletico madrid #Las Palmas #la liga
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