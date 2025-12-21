Atletico Madrid deplasmanda çok rahat!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.12.2025 17:57:00
Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Girona'yı 3-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Girona'ya konuk oldu.

Estadi Montilivi'de oynanan mücadeleyi Atletico Madrid, 3-0 kazanmayı başardı.

KAPANIŞ GRIEZMANN'DAN

Karşılaşmada Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Koke, 38. dakikada Conor Gallagher ve 90+2. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, 37 puanla haftayı 3. sırada kapattı. Girona, 15 puanla 18. sırada yer aldı.

Ligde gelecek maçta Atletico Madrid, Real Sociedad'a konuk olacak. Girona, Mallorca deplasmanında mücadele edecek.

İlgili Konular: #la liga #atletico madrid #girona

