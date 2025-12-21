Namağlup VakıfBank'ın serisi devam etti!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında VakıfBank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Bu sonuçla namağlup unvanını sürdüren sarı-siyahlı ekip, ligin ilk yarısını lider tamamladı. Türk Hava Yolları ise 8. kez mağlup oldu.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş

VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute, Berka Buse Özden (Ayça Aykaç, Dangubic)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Karmen Aksoy, Adelusi, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Ratzke (Melis Yılmaz, Orthmann, Büşra Kılıçlı, Işıl Öz, Merve Nezir)

Setler: 25-16, 25-23, 25-22

Süre: 87 dakika (24, 33, 30)