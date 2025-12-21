Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ın 5 maçlık hasreti sona erdi!

21.12.2025 17:46:00
AA
Beşiktaş, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kuzeyboru'yu konuk etti.

Aksaray Salonu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-2 kazandı.

5 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ

Bu sonuçla Beşiktaş, ligde 5 maç sonra galip geldi ve toplam galibiyet sayısını 4'e yükseltti. Kuzeyboru ise 10. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Halid Cerit

Kuzeyboru: Strunjak, Lila Şengün, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Lozo, Ege Melisa Bükmen, Gamze Kılıç, Nilsu Şen)

Beşiktaş: Ceren Nur Domaç, Leyva, Szczurowska, Kurilo, Zeynep Sude Demirel, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Meliushkyna, İdil Naz Başcan, Kullerkann, Merve Tanıl)

Setler: 25-16, 25-27, 25-19, 22-25, 7-15

Süre: 151 dakika (34, 37, 29, 34, 17)

