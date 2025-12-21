Fatih Karagümrük'te yenilgi sonrası istifa kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.12.2025 17:38:00
AA
Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, ekip olarak görevi bıraktıklarını açıkladı.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Alanyaspor maçının ardından konuştu.

Canel, teknik ekip olarak görevi bıraktıklarını söyledi.

Image

Atılay Canel'in sözleri şu şekilde:

"İyi oynayamadık. İstediklerimizi yapamadık. Kulübümüz ikinci devre yeni bir yapılanmaya gidecek. Biz de bu yeni yapılanmada teknik ekip olarak görevi bıraktık. İnanıyorum ki çok iyi transferler yapılarak Karagümrük ligde kalacaktır. Bu formanın ağırlığını kaldıramayan arkadaşlarla da yollarımız ayrılacaktır."

"BU YENİDEN YAPILANMA İLE..."

Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna durgun başladıklarını ve akabinde de golü yediklerini söyledi.

İkinci yarı biraz toparlanır gibi olduklarını anlatan Canel, "Ama bir anlık yan hakemin sakatlanması, oyuncularımızın konsantrasyon kaybetmesiyle taçtan gelen bir pozisyonla golü yedik" diye konuştu.

Canel, ligin ikinci yarısında kulübün yeni bir yapılanma içine gireceğini aktararak, "Biz de bu yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için teknik ekip olarak görevi bıraktık. İnanıyorum ki bu yeniden yapılanma ile çok iyi futbolcular, oyuncular gelecektir ve Karagümrük takımı ligde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük formasının ağırlığını kaldıramayan oyuncularla da yolların ayrılacağını dile getiren Canel, herkese teşekkür etti.

9 PUANLA SON SIRADA

Fatih Karagümrük, 17 maç sonunda topladığı 9 puanla ligin ilk yarısını son sırada tamamladı.

