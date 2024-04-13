Atletico Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında kendi sahasında Girona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 11:10
Atletico Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 31. hafta heyecanı yaşanıyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Míchel Sánchez'in ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.

ATLETİCO MADRİD - GİRONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:00'te başlayacak.

ATLETİCO MADRİD - GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta Villarreal deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Girona ise kendi sahasında ağırladığı Real Betis'i 3-2 mağlup etmişti.


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