Atletico Madrid - Rayo Vallecano ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında kendi sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 20. hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Francisco Vílchez'in ekibi Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.
ATLETİCO MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?
Metrpolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ATLETİCO MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem César Soto Grado'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Valencia'yı 2-0 mağlup etmişti.
Rayo Vallecano ise Real Sociedad deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
atletico madrid haberleri Rayo Vallecano haberleri la liga haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Fatih Terim'i tanımak 1 ay sürdü'
- Bozdağ’ın 'Fetullah Gülen' ifadeleri yeniden gündem oldu
- Ambulansın içindeki sır
- ‘Her yer Taksim, her yer direniş’
- Kaymakamın görev yeri belli oldu
- 'Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane'
- Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
- ‘CHP’ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği’
- Cemil Tugay’dan 'beşli çete' açıklaması
- İki ilçenin adaylarına tepki!