Atletico Madrid - Rayo Vallecano ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında kendi sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 12:16
Atletico Madrid - Rayo Vallecano ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 20. hafta heyecanı yaşanıyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Francisco Vílchez'in ekibi Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.

ATLETİCO MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Metrpolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ATLETİCO MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem César Soto Grado'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Valencia'yı 2-0 mağlup etmişti.

Rayo Vallecano ise Real Sociedad deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.


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