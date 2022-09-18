Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'nın 6. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 12:20
Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 6. haftada Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. 

ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid - Real Madrid maçı 18 Eylül Pazar TSİ 22:00'de oynanacak.

ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ile Real Madrid'in karşılaşacağı mücadele S Sport kanalında yayımlanacak. 


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