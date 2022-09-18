Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
La Liga'nın 6. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 6. haftada Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaşacak.
ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Atletico Madrid - Real Madrid maçı 18 Eylül Pazar TSİ 22:00'de oynanacak.
ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid ile Real Madrid'in karşılaşacağı mücadele S Sport kanalında yayımlanacak.
Video Haberler
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
- Kazıda Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı
- ''Dünya ile bağım kesildi''
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker’den 'Cenk Çelik' açıklaması
- Kilit isim İstanbul'a getirildi
- İkinci el oto satışında yeni karar
- Seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
- Haluk Pekşen'in ölüm sebebi belli oldu
- Süper Lig'de flaş ayrılık!
- Babacan'dan Alevilere yönelik mesajlar
- Perinçek'i işaret etti: Erdoğan-Bahçeli neyi konuşuyor?
- Bakan Bilgin EYT için tarih verdi
- 'Gereğini yapmamız lazım'