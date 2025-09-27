Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.09.2025 12:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 7. haftasında deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.

İspanya La Liga heyecanı sürüyor. 

Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak mücadele 17:15'te başlayacak.

ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Javier Rojas'ın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

İspanyol basınında yer alan muhtemel 11'lerde Arda Güler'in Atletico Madrid maçına ilk 11'de başlayacağı görüldü.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Raspadori, Julián Álvarez.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius, Mbappé

