Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

İspanya La Liga heyecanı sürüyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.
ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak mücadele 17:15'te başlayacak.
ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Javier Rojas'ın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
İspanyol basınında yer alan muhtemel 11'lerde Arda Güler'in Atletico Madrid maçına ilk 11'de başlayacağı görüldü.
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Raspadori, Julián Álvarez.
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius, Mbappé