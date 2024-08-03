Atletico Madrid, Robin Le Normand'ı açıkladı

Atletico Madrid, Real Sociedad'ın savunma oyuncusu Robin Le Normand'ı kadrosuna kattı.

AA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 15:36
Atletico Madrid, Robin Le Normand'ı açıkladı
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İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Atletico Madrid, Real Sociedad'ın savunma oyuncusu Robin Le Normand'ı renklerine bağladı.

Atletico Madrid Kulübü, 27 yaşındaki Fransız asıllı İspanyol milli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık sözleşmeye imza attığını duyurdu.

İspanya basınında, transferin 34,5 milyon Euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine Fransa'nın Brest takımında başlayan Le Normand, 2016'da Real Sociedad'a transfer oldu. Bir kez İspanya Kral Kupası zaferi yaşadığı Real Sociedad'da 221 maça çıkan İspanyol stoper, 6 gol kaydetti.

Le Normand, 17 kez forma giydiği İspanya Milli Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupa kaldırarak mutlu sona ulaştı.


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