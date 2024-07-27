Robin Le Normand, Atletico Madrid'de!

Atletico Madrid, Robin Le Normand transferi için Real Sociedad ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2024 - 17:22
Robin Le Normand, Atletico Madrid'de!
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Atletico Madrid, İspanyol stoper Robin Le Normand transferi için Real Sociedad ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Le Normand'ın tatilini tamamladıktan sonra kulüp ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.

Atletico Madrid, Le Normand transferi için Real Sociedad'a 35 milyon euro bonservis artı 5 milyon Euro bonus ödemesi yapacak.

Geride bıraktığımız sezon Real Sociedad ile 43 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, İspanya Milli Takımı ile Euro 2024'de 6 maçta görev aldı.


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